الأمن العام الأردني يحذر من "أسلوب جرمي احتيالي جديد"

حذرت مديرية الأمن العام الأردنية من "أسلوب جرمي احتيالي جديد" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المديرية عبر "فيسبوك" أن إدارة البحث الجنائي ألقت القبض على شخصين من دولة إفريقية، "بعد ورود معلومات حول ارتكابهما لعدة قضايا احتيال بأسلوب جديد".

وأضاف الناطق الإعلامي في المديرية أن التحقيقات أظهرت أنهما "يقومان بالاحتيال المالي عن طريق استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لعرض بضاعة لدى شركات خارج المملكة، وبأسعار زهيدة جدا، وعند استلام المبالغ المالية يقومان بإغلاق الحسابات وإنشاء حسابات أخرى لإعادة عمليات الاحتيال".

وأشارت المديرية إلى أنه تم إحالتهما إلى القضاء "لإجراء المقتضى القانوني".

وحذر الناطق الإعلامي من "التعامل مع الصفحات غير الموثقة أو المشكوك بها، أو تلك التي تعرض بضاعة بأسعار زهيدة، وعدم إرسال أية مبالغ مالية لها دون التأكد منها لضمان عدم تعرضهم للاحتيال الإلكتروني".

المصدر: RT