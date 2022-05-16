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ظهور نظام الدفاع الجوي "تنين السماء 50" في المغرب لأول مرة (صور)

أخبار العالم العربي

ظهور نظام الدفاع الجوي
تويتر
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ظهر نظام الدفاع الجوي Sky Dragon 50 المصنوع من قبل شركة Norinco الصينية لأول مرة على عدسات الكاميرا بالتمويه المغربي.

ونشر حساب "جيوش المملكة المغربية" عبر "تويتر" صورا لمنظومة الدفاع، وقال: "تمتلك مدفعية الجيش نظامين للدفاع الجوي من أصل صيني في الخدمة النشطة، أحدهما SHORAD للمدى المتوسط​​، والآخر هو Sky Dragon 50".

وأكد أن "Sky Dragon 50 في الخدمة ضمن مجموعة المدفعية الملكية العشرين، ويبلغ مداها 50 كم".

المصدر: RT

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