ظهور نظام الدفاع الجوي "تنين السماء 50" في المغرب لأول مرة (صور)

ظهر نظام الدفاع الجوي Sky Dragon 50 المصنوع من قبل شركة Norinco الصينية لأول مرة على عدسات الكاميرا بالتمويه المغربي.

ونشر حساب "جيوش المملكة المغربية" عبر "تويتر" صورا لمنظومة الدفاع، وقال: "تمتلك مدفعية الجيش نظامين للدفاع الجوي من أصل صيني في الخدمة النشطة، أحدهما SHORAD للمدى المتوسط​​، والآخر هو Sky Dragon 50".

وأكد أن "Sky Dragon 50 في الخدمة ضمن مجموعة المدفعية الملكية العشرين، ويبلغ مداها 50 كم".

Currently the MAF Ground to Air artillery has two air defense systems of Chinese origin in active service, one SHORAD and the other for medium range, which is the Sky Dragon 50.



The Sky Dragon 50 is in service into the 20th Royal Artillery Group,and have a range of 50 km. pic.twitter.com/itIcvHmvdB — Kingdom of Morocco Armies-جيوش المملكة المغربية (@MoorishFighter) May 16, 2022

المصدر: RT