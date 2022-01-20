مصادر لـRT: صدور أوامر قبض بحق ضباط في الجيش العراقي باعوا أسلحة لجماعات مسلحة

كشفت مصادر عراقية، اليوم الخميس، عن صدور أوامر قبض بحق عدد من الضباط في الجيش العراقي بتهمة بيع أسلحة لجماعات مسلحة.

وقالت المصادر لـRT، إن "نحو 10 ضباط في الجيش العراقي صدرت بحقهم أوامر قبض على خلفية بيع أسلحة سلمها التحالف الدولي للقوات العراقية".

وأضافت، أن "تهمة هؤلاء الضباط بيع الأسلحة لجماعات مسلحة".

وأشارت إلى أن "الأسلحة التي بيعت تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى معدات عسكرية".

وفي الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي، نشرت RT معلومات حول قضية ضابط عراقي "باع" أسلحة أهداها التحالف الدولي إلى القوات العراقية خلال الأشهر الأخيرة.

وقالت مصادر عراقية لـRT آنذاك، إن "ضابطا في الجيش العراقي اعتقل خلال الأيام الماضية، بتهمة بيع أسلحة أهدتها قوات التحالف الدولي إلى القوات العراقية".

وأضافت، أن "الضابط يحمل رتبة رفيعة في قيادة القوات العراقية بالعاصمة بغداد".

وأشارت إلى أن "الأسلحة التي بيعت متوسطة وخفيفة".

ووفقا للمصادر، فإن "القضاء العراقي أصدر أوامر قبض أخرى بحق ضباط آخرين مشتركين بقضية البيع".

المصدر: RT