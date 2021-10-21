واشنطن تستنكر "تصاعد العنف في سوريا" بعد تفجير دمشق والهجوم على التنف

أبدت الولايات المتحدة استنكارها لما وصفته بـ "تصاعد العنف والهجمات" في سوريا، بعد يوم من تفجير دموي استهدف حافلة تقل عناصر للجيش في العاصمة دمشق وهجوم على قاعدة التنف جنوب البلاد.

وذكرت السفارة الأمريكية في سوريا على حسابها في "تويتر" اليوم الخميس: "تستنكر الولايات المتحدة تصاعد العنف والهجمات في سوريا اليوم. ندعو جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار الحالي والتركيز على خفض فوري للتصعيد، وحماية أرواح المدنيين قبل أي شيء".

تستنكر الولايات المتحدة تصاعد العنف والهجمات في #سوريا اليوم. ندعو جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار الحالي ، والتركيز على خفض فوري للتصعيد، وحماية أرواح المدنيين قبل أي شيء. — U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) October 21, 2021

ويأتي هذا البيان بعد يوم من التفجير الدموي في دمشق الذي أودى بأرواح 14 شخصا وخلف عددا من الجرحى.

كما تعرضت قاعدة التنف التي يستخدمها الجيش الأمريكي في جنوب سوريا لهجوم نفذ بواسطة طائرات مسيرة من داخل أراضي البلاد.

في غضون ذلك، أعرب نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة المعني بالأزمة السورية، مارك كاتس، عن صدمته إزاء تقارير تتحدث عن تكثيف القوات الحكومية قصفها لمدينة إدلب الخاضعة لسيطرة المسلحين وسقوط 10 قتلى هناك منهم أربعة أطفال وامرأة.

المصدر: RT + "أسوشيتد برس"