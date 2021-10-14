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الصليب الأحمر اللبناني: ارتفاع حصيلة الاشتباكات في الطيونة إلى 6 ستة قتلى وأكثر من 30 جريحا

حزب الله وحركة أمل: مجموعات من"القوات اللبنانية" مارست القنص المباشر للقتل المتعمد في اعتداء الطيونة

أخبار العالم العربي

حزب الله وحركة أمل: مجموعات من
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قالت قيادتا حزب الله وحركة أمل إن "مجموعات من حزب القوات اللبنانية انتشرت على أسطح البنايات ومارست القنص المباشر للقتل المتعمد".

وجاء في بيان مشترك اليوم الخميس إن "مجموعات من حزب القوات اللبنانية انتشرت على أسطح البنايات ومارست القنص المباشر للقتل المتعمد..  نستنكر هذا العمل الإجرامي والمقصود الذي يستهدف الإستقرار والسلم الاهلي".

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ودعا البيان المشترك الجيش والقوى الأمنية لتحمل مسؤولياتهم في إعادة الأمور إلى نصابها، وشدد على "ضرورة توقيف المتسببين بعمليات القتل والمعروفين بالأسماء والمحرضين من الغرف السوداء ومحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات بهم"، كما طالب البيان "بتوقيف المحرضين الذين أداروا هذه العملية من الغرف السوداء وإنزال اشد العقوبات بهم".

ووتوجه البيان المشترك "بالشكر والتقدير لأهلنا وشبابنا الذين لبوا نداء المشاركة في التظاهرة امام قصر العدل في بيروت بأعلى درجات الانضباط والتعبير السلمي"، وقدمت التعازي لأهل الشهداء ووالتمني بالشفاء العاجل للجرحى و"نعاهد بمتابعة القضية حتى تحقيق العدالة".

وشهد محيط قصر العدل في بيروت، وتحديدا منطقة الطيونة، حيث يتجمع مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" للتوجه نحو الاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق البيطار (قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت)، شهد إطلاق كثيف للنار، أسفر عن قتلى وجرحى.

المصدر: المنار

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