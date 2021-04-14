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عباس لميركل: ماضون بإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية

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عباس لميركل: ماضون بإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية
Reuters Pawel Kopczynski
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
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بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل آخر المستجدات على الساحتين الفلسطينية والدولية، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وقال عباس في اتصال هاتفي مع ميركل: "طلبنا من أطراف الرباعية الدولية، ودول أخرى وألمانيا بذل الجهود للضغط على إسرائيل من أجل الموافقة على عقد الانتخابات في مدينة القدس المحتلة وفق الاتفاقيات الموقعة وما جرى من انتخابات فلسطينية فيها سابقا".

وأضاف: "ماضون في إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية".

وأطلع عباس ميركل على آخر الاتصالات الجارية مع الإدارة الأمريكية، وأهمية مواصلة تطوير العلاقات معها على أساس القانون الدولي.

من جانبها، أعربت المستشارة الألمانية عن دعمها لإجراء الانتخابات الفلسطينية، مشيرة إلى أن "ألمانيا ستجري اتصالاتها وتبذل جهودها من أجل عقد الانتخابات الفلسطينية بما في ذلك بالقدس الشرقية".

وقدم عباس الشكر والتقدير على الدور الذي تلعبه مجموعة ميونخ لخلق أجواء إيجابية وتحقيق السلام، إلى جانب دور الرباعية الدولية الراعية للمفاوضات.

المصدر: "معا"

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