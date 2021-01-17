استئناف حركة التجارة بين السعودية وقطر

أعلنت السلطات السعودية استئناف الحركة التجارية مع قطر، بعد أكثر من 3 سنوات من تعليقها.

وأعلن ميناء الملك عبد العزيز بالدمام عبر تويتر، أنه "تم استئناف الحركة التجارية بين المملكة وقطر بوصول 27 حاوية من ميناء حمد".

استئناف الحركة التجارية بين المملكة ودولة قطر بوصول 27 حاوية من #ميناء_حمد إلى #ميناء_الملك_عبدالعزيز 🇶🇦🇸🇦 pic.twitter.com/XKHwfhUbMU — ميناء الملك عبدالعزيز (@KAAPDAMMAM) January 17, 2021

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان السعودية والإمارات والبحرين فتح كافة الحدود البحرية والجوية والبرية مع قطر، عقب انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي بمدينة العلا السعودية.

وتمخضت قمة العلا في 5 يناير الجاري، عن توقيع اتفاق مصالحة أنهى الأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وقطر.

المصدر: RT