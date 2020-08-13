مصر.. التفاصيل الكاملة لكارثة غرق عبارة في ترعة بالبحيرة

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن التفاصيل الكاملة، لكارثة غرق عبارة في قرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

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وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن إخطارا يفيد بغرق معدية بقرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري لمكان الحادث.

وروى أحمد أغا، شاهد عيان من أهالي كوم حمادة، تفاصيل واقعة المعدية: "قرية دمشلي لم تشهد هذه الواقعة من قبل، والمعدية متواجدة من سنين دون حدوث حوادث أو شكاوى منها حتى فوجئ الجميع بغرق المعدية منذ ساعة".

وأكد أغا أن المعدية كانت تحمل 10 أشخاص وسيارتين، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال شخصين وهما سائقا المعدية، وجار البحث عن باقي الأشخاص.

من جانبه أوضح شاهد عيان آخر، أن سبب الغرق زيادة حمل المعدية بالسيارات، لافتا إلى أنه يوجد على المعدية سيارة نقل كبيرة وأخرى صغيرة وحتى الآن لم يتم انتشال السيارات.

وأشار إلى أن سرعة الرياح كبيرة في الترعة مما يؤدي إلى انتقال الضحايا من مكان الحادث إلى أماكن أخرى يصعب البحث عنهم، مناشدا زيادة عدد قوات الإنقاذ النهري حتى يتم التمكن من انتشال الضحايا في أسرع وقت.

وأشار إلى أن المواطنين من أهالي القرية يقومون الآن بمساعدة قوات الإنقاذ النهري في انتشال الضحايا بسبب عدم وجود قوات كافة.

المصدر: صدى البلد