وزير الصحة السعودي يوجه دعوة هامة بشأن كورونا

دعا وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة المواطنين والمقيمين الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، إلى التوجه بشكل عاجل إلى عيادات التطمن التابعة للوزارة.

وقال الربيعة في تغريدة نشرها اليوم الجمعة: هام.. إذا لديك أعراض كورونا فيجب أن تتجه عاجلا إلى أحد عيادات تطمن، سيتم تقييم حالتك الصحية ووضعك على البروتوكول العلاجي المناسب أو نقلك لمستشفى إذا كانت حالتك تستدعي التنويم".

وأرفق المنشور بقائمة العيادات ومواقعها وساعات العمل.

هام

إذا لديك أعراض كورونا فيجب أن تتجه عاجلاً إلى أحد عيادات تطمن.

سيتم تقييم حالتك الصحية ووضعك على البروتوكول العلاجي المناسب أو نقلك لمستشفى إذا كانت حالتك تستدعي التنويم.



مرفق قائمة بالعيادات ومواقعها وساعات العمل:https://t.co/4rVvriX8Xz — توفيق الربيعة (@tfrabiah) July 3, 2020

وبلغت حصيلة الإصابات بالفيروس في المملكة حتى الآن 201801 حالة، بعد تسجيل 4193 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

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المصدر: RT