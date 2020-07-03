كورونا في السعودية.. ارتفاع حاد للإصابات اليومية والحصيلة تتجاوز 200 ألف

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة عن تسجيل 4193 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في ارتفاع لافت عن 3383 حالة في اليوم السابق، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 201801 حالة.

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وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد الوفيات وصل إلى 1802 بعد تسجيل 50 حالة جديدة خلال اليوم الماضي مقابل 54 في الإحصائية السابقة.

وزاد عدد حالات الشفاء بواقع 2194 ليبلغ مجموعها 140614، حسب بيانات الوزارة.

وتبقى هناك في المملكة 59385 حالة نشطة للإصابة بالفيروس، منها 2291 حالة حرجة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (4193) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (50) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2945) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (140,614) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/qvQOm5C1Qk — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 3, 2020

المصدر: وزارة الصحة السعودية