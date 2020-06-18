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لبنان: القبض على خلية "داعشية" حاولت قتل عسكريين والالتحاق بالتنظيم في سوريا ومصر

أخبار العالم العربي

لبنان: القبض على خلية
Reuters Omar Ibrahim
قوة تابعة للجيش اللبناني، صورة تعبيرية
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أعلنت السلطات اللبنانية، الخميس، القبض على 3 لبنانيين ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي، خططوا لقتل عسكريين لبنانيين، والسفر إلى سوريا ومصر للالتحاق بصفوف التنظيم.

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وقالت المديرية العامة للأمن العام، في بيان اليوم، إنه "في إطار متابعة تحركات الخلايا الإرهابية النائمة وملاحقة عناصرها، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة أوقفت المديرية العامة للأمن العام كلا من اللبنانيين: ( أ.ز ) مواليد 1997، (ص.ز) مواليد 1996 و(إ.خ) مواليد 2000 لانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي".

وتابع البيان أنه بالتحقيق معهم اعترفوا بأنهم "بايعوا تنظيم داعش وأقدموا على مناصرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحرضوا أشخاصا آخرين على مبايعة التنظيم"، و"سعوا للسفر إلى سوريا ومصر للالتحاق في صفوف تنظيم داعش".

وأضاف البيان، أن "الإرهابيين الثلاثة أجروا تدريبات عسكرية ورماية بواسطة أسلحة حربية تحضيرا للقيام بأعمال إرهابية، وخططوا لقتل عسكريين من الأجهزة الأمنية".

وقالت مديرية الأمن العام إنه بعد إنتهاء التحقيق معهم أحيلوا إلى القضاء، فيما تعمل الأجهزة الأمنية لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين.

المصدر: الوطنية للإعلام

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