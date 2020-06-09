السودان.. تسجيل 13 وفاة و160 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في السودان تسجيل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة، 9 منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء 45 حالة.

وأوضحت الوزارة في تقرير وبائي عن يوم السبت، أن الحالات الجديدة سجلت منها 132 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 4 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لـ581 عينة، سُجلت بينها تلك الحالات.

وبهذه الإصابات يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 6242 حالة، بينها 372 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 2059 شخصا.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية