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السعودية.. الحرس الوطني ينفذ قرار منع التجوال بالنكاسة والمسفلة وحوش بكر (صور)

أخبار العالم العربي

السعودية.. الحرس الوطني ينفذ قرار منع التجوال بالنكاسة والمسفلة وحوش بكر (صور)
Reuters
السعودية.. الحرس الوطني ينفذ قرار منع التجوال بالنكاسة والمسفلة وحوش بكر (صور)
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أفادت وسائل إعلام سعودية بأن قوات وزارة الحرس الوطني تواصل تنفيذ قرار منع التجوال في أحياء سكنية عدة بمكة المكرمة، شملت النكاسة، المسفلة وحوش بكر.

وقال موقع "سبق" السعودي إن الجهات المختصة وجهت بتطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية على هذه الأحياء، ما استدعى تدخل قوات وزارة الحرس الوطني لفرض منع التجوال، وضبط كل مخالف لمحاسبته وفق ما جاء بالعقوبات المترتبة على ذلك.

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وتأتي هذه الجهود إضافة للجهود المبذولة من وزارة الحرس الوطني بمختلف مدن السعودية منذ ابتداء صدور قرار منع التجوال لمساعدة القطاعات الأمنية في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتماشيا مع جهود التصدي لهذه الجائحة.

ورصدت عدسة "سبق" من خلال جولة ميدانية مصورة قوات الحرس الوطني المكلفة في مواقع عملهم بنقاط التفتيش الأمنية على مداخل ومخارج الأحياء السكنية، وكذلك خلو الطرق من المارة في استجابة وتعاون من السكان.

المصدر: صحيفة "سبق"

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