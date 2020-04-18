السعودية.. الحرس الوطني ينفذ قرار منع التجوال بالنكاسة والمسفلة وحوش بكر (صور)
أفادت وسائل إعلام سعودية بأن قوات وزارة الحرس الوطني تواصل تنفيذ قرار منع التجوال في أحياء سكنية عدة بمكة المكرمة، شملت النكاسة، المسفلة وحوش بكر.
وقال موقع "سبق" السعودي إن الجهات المختصة وجهت بتطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية على هذه الأحياء، ما استدعى تدخل قوات وزارة الحرس الوطني لفرض منع التجوال، وضبط كل مخالف لمحاسبته وفق ما جاء بالعقوبات المترتبة على ذلك.
وتأتي هذه الجهود إضافة للجهود المبذولة من وزارة الحرس الوطني بمختلف مدن السعودية منذ ابتداء صدور قرار منع التجوال لمساعدة القطاعات الأمنية في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتماشيا مع جهود التصدي لهذه الجائحة.
ورصدت عدسة "سبق" من خلال جولة ميدانية مصورة قوات الحرس الوطني المكلفة في مواقع عملهم بنقاط التفتيش الأمنية على مداخل ومخارج الأحياء السكنية، وكذلك خلو الطرق من المارة في استجابة وتعاون من السكان.
بالصور .. "الحرس الوطني" ينفِّذ قرار #منع_التجوُّل بـ"النكاسة والمسفلة وحوش بكر".https://t.co/WR0i3lx97Cpic.twitter.com/vcGljqH0V1— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) April 18, 2020
الحرس الوطني السعودي🇸🇦🇸🇦— أحــمــدبن عــوض الزهــــــراني (@abab1234554321) April 15, 2020
من القطاعات العسكريه السعودية
إلتي يتشرف فيها كل مواطن سعودي
رحم الله باني نهضته وأسس اركانه وقوته الملك عبدالله
وحفظ الله من اكمل مسيرته وزاد من قوته الملك سلمان
بلادنا عظيمه 🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/fuqu32ABwb
#الحرس_الوطني_السعودي— الجــنرال#كلنا_مسؤول (@ALgenral1919) April 16, 2020
🔴 أكبر مبادرة دعم لمغردين السعودية ومصر والامارات
والكويت والبحرين والجزائر و العراق
وكل عربي شريف يحب السعودية ويبغض ايران وقطر وتركيا
ضيفوا كل من يعمل رتويت
ضيفوا بعضكم
ضيفوني @ALgenral1919
التزامكم باضافة بعضكم تحصلون على ١٠٠ متابع
#ولي_العهدpic.twitter.com/W47a9imNMO
المصدر: صحيفة "سبق"