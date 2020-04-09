الأوقاف المصرية تطلق قناعا جديدا لمواجهة كورونا (صور)

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن إنتاج قناع جديد للوقاية من فيروس كورونا، يغطي الوجه بالكامل ويمكن غسله.

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وأشارت الأوقاف المصرية إلى أن القناع شفاف يغطي الوجه بالكامل لحمايته من أي رذاذ متطاير جراء العطس أو السعال، ويتميز بإمكانية استخدامه أكثر من مرة، حيث يمكن غسله بالماء والصابون بعد كل استخدام.

ونشرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، أن القناع من إنتاج المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، ويتكون من مادة البولي كربونيت المقاومة للخدش، ويتميز بالمرونة لمناسبة أحجام الوجه المختلفة، ومن المقرر طرح هذا القناع للبيع بسعر 50 جنيها.

المصدر: المصري اليوم