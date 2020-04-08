 
مباشر
عاجل
مصر تعلن إنتاج 200 ألف جرعة لدواء يستخدم في علاج فيروس كورونا

مصر تحول طائرات الركاب إلى وسيلة لنقل البضائع.. وتمد أوروبا والخليج بأطنان من المواد الغذائية

مال وأعمال

مصر تحول طائرات الركاب إلى وسيلة لنقل البضائع.. وتمد أوروبا والخليج بأطنان من المواد الغذائية
Reuters
مطار القاهر - مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nmba

كشف مصدر بشركة مطار القاهرة للشحن الجوي أن مصر منذ تعليق الطيران وحتى الآن تعد المصدر الوحيد للطعام خصوصا الخضراوات والفاكهة والأسماك.

إقرأ المزيد
الفريق كامل الوزير: مصر تؤمن كافة احتياجات الدول العربية لأول مرة
الفريق كامل الوزير: مصر تؤمن كافة احتياجات الدول العربية لأول مرة

وأشار المصدر لصحيفة "اليوم السابع" المصرية إلى أن مصر تقوم بتوريد الطعام لدول الخليج وعدد كبير من الدول الأوربية منها ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وهولندا وذلك بعد توقف غالبية منافسيها في تصدير الغذاء سواء إسبانيا أو إسرائيل أو تركيا أو حتى المغرب وذلك بسبب تفشى وباء كورونا بتلك البلاد بشكل كبير.

وحسب المصدر فإن مصر تقوم بتصدير الخضار والفاكهة بشكل منتظم منذ تعليق حركة الطيران بحوالي 150 طنا يوميا، موضحا أن طائرة الشحن الجوي الخاصة بالبضائع تبلغ حمولتها 100 طن في حين تستطيع طائرات الركاب أن تستوعب حمولة 30 طن بضائع خلال رحلتها.

وأشار إلى أن خطوط الطيران الخاصة بنقل الركاب قد بدأ تشغيلها كطائرات شحن، قائلا إن من بين تلك الشركات الناقل الوطني المصري شركة "مصر للطيران" بالإضافة إلى الخطوط السعودية وطيران الإمارات.

 وأضاف المصدر، أن هذه الطائرات يتم استخدام أماكن الشحن الخاص بها والتي كانت تستخدم لوضع حقائب وأغراض الركاب، كما تدرس حاليا إمكانية استخدام الكابينة الخاصة بالركاب للاستفادة بأكبر مساحة ممكنة من الطائرات.

 المصدر: اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا