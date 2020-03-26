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الفريق كامل الوزير: مصر تؤمن كافة احتياجات الدول العربية لأول مرة

أخبار العالم العربي

الفريق كامل الوزير: مصر تؤمن كافة احتياجات الدول العربية لأول مرة
Reuters
قناة السويس
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أعلن وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، أن مصر ولأول مرة تؤمن كافة احتياجات الدول العربية من عدد من المحاصيل، ومنها الأردن والعراق والسعودية.

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وأشار إلى أن مصر تصدر حاليا البطاطس والليمون والبرتقال والخضروات إلى أوروبا عن طريق موانئ الإسكندرية ودمياط والدخيلة.

وتابع أن كافة الموانئ تعمل دون توقف في مصر وإذا توقفت الموانئ عن العمل، لن يتم تصدير منتجات الزراعة المصرية إلى الدول التي تحتاجها.

ونوه بأن الموانئ المصرية لم تتوقف مطلقا في تأمين احتياجات الدول العربية، مشيرا إلى أن هناك عملا على الحد من انتشار فيروس كورونا بين العاملين في الوظائف والخدمات المعاونة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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