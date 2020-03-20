مصر.. ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 8 وتعافي 39 آخرين بينهم طبيب وممرضة

أفادت وزارة الصحة المصرية، يوم الجمعة، بأن عدد حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا ارتفع 39 حالة، ليصل المجموع إلى 60 حالة، مشيرة إلى أن من بين حالات الشفاء الجديدة طبيب وممرضة.

وكشف خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وشفائهم، وتشمل الحالات 5 مصريين من بينهم طبيب وممرضة، بالإضافة إلى 6 أجانب من جنسيات مختلفة.

إلى ذلك، صرح مجاهد بأنه تم تسجيل 29 إصابة جديدة، تشمل أجنبيا و28 مصريا، بعضهم عاد من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا.

كما أكد وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، عائد من إيطاليا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 8.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الجمعة، هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة شفيت وخرجت من العزل.

المصدر: RT