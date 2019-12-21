محمد بن نايف للسعوديين في أول ظهور له منذ أشهر: أنا أحبكم

فاجأ الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي عهد السعودية السابق، محبيه عندما ظهر في حفل زواج ابن شقيقه محمد بن سعود بن نايف، وقال لمواطنبه: أنا أحبكم، في أول ظهور له منذ أشهر.

وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم أمس الجمعة، مقطع فيديو يظهر الأمير محمد بن نايف أثناء حضوره حفل زفاف ابن أخيه محمد بن سعود بن نايف في العاصمة السعودية الرياض.

وأثناء تواجده بجوار سيارته، وقيام عدد من المواطنين بتقبيل يده، قال البعض موجها كلامه للأمير محمد بن نايف: "نحن نحبك"، فرد عليهم بالقول و"أنا أحبكم" أيضا، وحظي هذا التصريح بثناء كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدا عشرات المواطنين السعوديين في الفيديو، وهم يحيطون بالأمير محمد بن نايف ويلتقطون الصور معه ويدعون له بمديد العمر ووفير العافية، ويعلنون عن تعاطفهم معه.

رواج فيديو للأمير "محمد بن نايف"

قائلاً: "وانا احبكم" في زواج الأمير "محمد بن سعود بن نايف"



#محمد_بن_نايفpic.twitter.com/kCBC08gCqC — خُلاصة_الهاشتاق (@HshTago) ١٩ ديسمبر ٢٠١٩

كما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز وعم الأمير نايف في حفل الزفاف، وظهر وهو يؤدي رقصة العرضة السعودية الشهيرة بالسيف.

تشهد الرياض مساء الليله الزواج الاسطوري لصاحب السمو الملكي الامير #محمد_بن_سعود_بن_نايف الف مبروك للعروسين الله يتمم لهم على خير ❤️❤️ pic.twitter.com/mK9D4tXYAd — العنود العتيبي👑 (@U_R_T_77) ١٩ ديسمبر ٢٠١٩

يشار إلى أن الملك سلمان عين ابن أخيه الشقيق الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وليا للعهد فور تربعه على عرش المملكة، وكان من المتوقع أن يكون هو أول ملك من أحفاء الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، قبل أن يعاود إحلال ابنه محمد محله مما اضطر الأمير نايف للتنازل عن الحكم لصالح ابن عمه الأمير محمد بن سلمان، والذي كان وليا لولي العهد.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي