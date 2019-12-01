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القضاء العراقي يأمر بتوقيف المسؤول عن الملف الأمني في أحداث ذي قار

أخبار العالم العربي

القضاء العراقي يأمر بتوقيف المسؤول عن الملف الأمني في أحداث ذي قار
Reuters
صورة أرشيفية
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أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، إصدار مذكرة قبض ومنع من السفر بحق الفريق الركن جميل الشمري المسؤول عن الملف الأمني في أحداث ذي قار الأخيرة.

وذكر بيان للقضاء العراقي: "أصدرت الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة للنظر في قضايا أحداث التظاهرات في ذي قار مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري".

وأضاف أن "الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة".

المصدر: RT

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