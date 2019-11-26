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مراسلنا: القوات الأمنية تحرق مخيمات الاعتصام في ذي قار جنوبي العراق

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مراسلنا: القوات الأمنية تحرق مخيمات الاعتصام في ذي قار جنوبي العراق
Reuters ALAA AL-MARJANI
الاحتجاجات في العراق
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أشار مراسلنا في العراق، إلى أن القوات الأمنية في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، أقدمت على إحراق مخيمات اعتصام قرب شركة نفط المحافظة، أقامها مهندسون.

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وأضاف المراسل، أن "مواجهات وإطلاق نار وقنابل غاز وقعت بالقرب من بوابات حقل (الغراف) النفطي شمال محافظة".

وأكد المراسل، أن القوات الأمنية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في قضاء قلعة سكر شمال المحافظة لتفريقهم وفتح الطريق الواصل بين مجمع حقل "الغراف" النفطي والقضاء.

يذكر أن محتجين أغلقوا طريقا يؤدي إلى حقل "الغراف" النفطي في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، مطالبين الشركات الأجنبية والحكومة المحلية، بـ"ضرورة أن تكون الوظائف في الحقل لأبناء المحافظة وليس للعاملين الأجانب".

المصدر: RT

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