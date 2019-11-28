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مصدر لـRT: ارتفاع قتلى احتجاجات ذي قار في العراق إلى 25

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مصدر لـRT: ارتفاع قتلى احتجاجات ذي قار في العراق إلى 25
Reuters TAS
احتجاجات العراق اليوم
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ارتفعت حصيلة قتلى احتجاجات محافظة ذي قار العراقية اليوم الخميس إلى 25، وفقا لما أفاد به مصدر لـ RT.

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وشهدت مدينة الناصرية في محافظة ذي قار صدامات بين المحتجين ورجال الأمن، حيث أحرق المتظاهرون مقر فوج المهمات الخاصة بالمحافظة، وقطعوا جسر الزيتون وسط المدينة التي سمع فيها صوت إطلاق رصاص حي بعد أن فرضت السلطات حظر تجوال فيها.

في سياق متصل أعلن الجيش العراقي، اليوم الخميس، عن تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين لضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات العراقية.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

المصدر: RT

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