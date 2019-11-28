 
مباشر

مصدر لـRT: مقتل 3 محتجين وجرح العشرات في النجف بالعراق

أخبار العالم العربي

مصدر لـRT: مقتل 3 محتجين وجرح العشرات في النجف بالعراق
Reuters TAS
صدامات في النجف اليوم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/msx7

قتل 3 محتجين، اليوم الخميس، وجرح عشرات آخرون في صدامات بمدينة النجف العراقية، وفقا لما أفاد به مصدر لـ RT.

وقال المصدر إن "القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي على المحتجين في محافظة النجف، ما تسبب بمقتل 3 محتجين"، مضيفا أن "العشرات أصيبوا بجروح وبالاختناق نتيجة الصدامات التي استخدمت فيها القوات الأمنية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع".

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تاريخ مليء بالإنجازات للبرغوث ميسي.. إليك بعض منها