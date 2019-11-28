مصدر لـRT: مقتل 3 محتجين وجرح العشرات في النجف بالعراق

قتل 3 محتجين، اليوم الخميس، وجرح عشرات آخرون في صدامات بمدينة النجف العراقية، وفقا لما أفاد به مصدر لـ RT.

وقال المصدر إن "القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي على المحتجين في محافظة النجف، ما تسبب بمقتل 3 محتجين"، مضيفا أن "العشرات أصيبوا بجروح وبالاختناق نتيجة الصدامات التي استخدمت فيها القوات الأمنية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع".

يتبع..