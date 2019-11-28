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العراق.. إحصائية جديدة لضحايا الاشتباكات خلال ثلاثة أيام

أخبار العالم العربي

العراق.. إحصائية جديدة لضحايا الاشتباكات خلال ثلاثة أيام
Reuters KHALID AL-MOUSILY
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أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق عن ارتفاع في "استخدام العنف المفرط" ضد المحتجين، تسبب في سقوط قتلى ومصابين.

وجاء في بيان للمفوضية، اليوم الخميس، أنه "في محافظة ذي قار، قتل 25 محتجا وجرح 250، وفي بغداد، قتل اثنان من المحتجين وأصيب 67 بجروح، كما جرح 25 من القوات الأمنية في بغداد أيضا".

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مصدر لـRT: ارتفاع عدد قتلى احتجاجات ذي قار في العراق إلى 25
مصدر لـRT: ارتفاع عدد قتلى احتجاجات ذي قار في العراق إلى 25

وأضافت المفوضية: "في محافظة المثنى جرح 308 من المحتجين والقوات الأمنية، وفي محافظة النجف قتل 4 وجرح 354، بينما جرح 50 عنصرا من رجال الأمن".

وأعربت المفوضية عن أسفها وقلقها البالغ لارتفاع معدلات العنف وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا من المتظاهرين والقوات الأمنية خلال الأيام الثلاثة الماضية، بسبب العنف والسلاح الحي وحرق العديد من الممتلكات العامة والخاصة منها حرق مقر القنصلية الإيرانية في محافظة النجف وجزء من مجمع شهيد المحراب.

المصدر: RT

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