المرصد الأردني يسجل 4 هزات أرضية في منطقة البحر الميت

سجل مرصد الزلازل الأردني، اليوم الاثنين، 4 هزات أرضية ضربت منطقة البحر الميت، أكثرها قوة بلغت 3.8 درجات على مقياس ريختر.

ووفقا لرئيس المرصد محمود القريوتي، فإن "الهزات التي وقعت في غور حديثة في منطقة البحر الميت بلغت درجتها 2.6 عند الساعة 10:02 دقيقة صباحا (بالتوقيت المحلي)، و3.3 درجات عند الساعة 10:07 دقيقة (بالتوقيت المحلي)، و3.8 درجات عند الساعة 01:39 دقيقة (بالتوقيت المحلي)، و3.7 درجات عند الساعة 01:48 دقيقة (بالتوقيت المحلي).

وذكر المرصد التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، أن الهزات وقعت على أعماق تراوحت بين 12 كلم و7 كيلومترات، وشعر بها سكان مناطق الأغوار والكرك جنوبي الأردن.

المصدر: الغد