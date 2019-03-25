رغم ثقتها بـ"بوينغ".. "القطرية" تؤجل استلام "737 ماكس"

أعربت الخطوط الجوية القطرية عن ثقتها بسلامة طائرات "بوينغ" وقناعتها بأن الشركة ستتوصل إلى سبب الكارثتين اللتين طالتا طائرتين من طراز "737 ماكس" الحديث خلال أربعة أشهر فقط.

وعلى الرغم من هذه القناعة، أعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، للصحفيين في مسقط اليوم الاثنين، أن شركته قررت تأجيل استلام طلبية طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس" كان من المقرر تنفيذها في أبريل المقبل، لحين تحديد سبب تحطم طائرة من هذا الطراز تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال الباكر، حسب وكالة "رويترز": "لن يكون بمقدورنا الحصول على هذه حتى نعرف بالضبط ما نتيجة التحقيق والمدة التي سيستغرقها تحليق الطائرة مجددا".

وتابع المسؤول: "لدينا ثقة في طائرات "بوينغ" ونحن متأكدون أنهم سيتوصلون للمشكلة التي تواجههم والتي لا تزال قيد التحقيق.. أنا على يقين بأن الطائرات ستعود إلى السماء قريبا وأن تتوصل "بوينغ" إلى جوهر ما حصل، وإذا كشفت هناك أي خلل فني ستقوم بمعالجته".

وذكر أن وقف عشرات الدول وشركات الطيران في جميع أرجاء العالم لاستخدام "بوينغ 737 ماكس" جاء تحت ضغط الرأي العام، موضحا أنه يجب على المؤسسات المنظمة للملاحة الجوية التصرف لمنح الثقة للمسافرين.

وأكد الباكر أن ممثلين عن الخطوط القطرية سيحضرون هذا الأسبوع إحاطة ستجريها "بوينغ" بخصوص تحديثات برمجية وتدريبية تم إدخالها على خلفية الكارثتين.

وتعد الخطوط الجوية القطرية من أكبر زبائن "بوينغ"، وسبق أن طلبت شراء 20 طائرة من طراز "737 ماكس" وتعهدت باقتناء 40 أخرى لاحقا، وكانت الشركة الأمريكية قد سلمت خمس طائرات إلى القطريين، حسب الموقع الرسمي لـ"بوينغ".

ولم تكن قطر من بين الدول التي أغلقت مجالها الجوي أمام "737 ماكس".

وتحطمت "بوينغ" الإثيوبية في العاشر من الشهر الجاري بعد دقائق على إقلاعها من مطار أديس أباب متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي، وسط أجواء جوية لطيفة، مما أودى بأرواح جميع الركاب وأفراد طاقمها الـ157.

وكشفت بيانات أولية للصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوبة وجود ست مشاكل تقنية على الأقل خلال رحلتها الأخيرة.

وقبل أربعة أشهر من ذلك، سقطت طائرة ركاب أخرى من هذا الطراز تابعة لشركة "ليون أير" في مياه بحر جاوة أثناء تنفيذها رحلة داخلية في إندونيسيا، وراح ضحية هذه الكارثة جميع الأشخاص الـ188 الذين كانوا على متنها.

وعلى خلفية الكارثتين، نشرت وسائل إعلام مختلفة تقارير تنسب سبب الحادثتين المأساويتين إلى تشغيل نظام أوتوماتيكي يوجه مقدمة الطائرة إلى أسفل لتفادي توقف المحركات عن العمل، بعد تلقيه إشارة خاطئة من أجهزة الاستشعار.

المصدر: رويترز + وكالات