"بوينغ 737 ماكس".. ما وراء ثاني كارثة في 4 أشهر؟

أصبح تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية صباح اليوم الأحد أثناء رحلتها إلى نيروبي ثاني كارثة جوية طالت خلال أقل من أربعة أشهر طائرات "بوينغ 737 ماكس" الحديثة.

وذكر موقع Flightradar24 السويدي المختص بمراقبة الملاحة الجوية، أن الطائرة الإثيوبية من طراز "بوينغ 737 800 ماكس" التي تحطمت صباح اليوم قرب مدينة دبرزيت وسط البلاد وقتل جميع الأشخاص الـ157 الذين كانوا على متنها، كانت لديها "سرعة ارتفاع غير مستقرة" بعد إقلاعها من أديس أبابا.

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وقبل أربعة أشهر من ذلك، سقطت طائرة ركاب أخرى من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" تابعة لشركة "ليون أير" في مياه بحر جاوة أثناء تنفيذها رحلة داخلية في إندونيسيا، وراح ضحية هذه الكارثة جميع الأشخاص الـ188 الذين كانوا على متنها.

وأثارت هذه الكارثة الأولى للطائرة من الجيل الرابع للشركة الأمريكية تساؤلات جدية في العالم، لاسيما بعد أن أعلن رئيس اللجنة الوطنية الإندونيسية لسلامة النقل، نورتشايو أوتومو، في نوفمبر الماضي، أن الطائرة المنكوبة تعرضت قبل يوم من الكارثة لمشاكل في الأجهزة الخاصة بتحديد ارتفاع التحليق والسرعة.

وكما أكد رئيس لجنة سلامة النقل أمام البرلمان الإندونيسي أن نظاما آليا في الطائرة وجه مقدمتها إلى أسفل لتفادي توقف المحركات عن العمل، بعد أن تلقى النظام إشارة بطريق الخطأ تفيد بوجود خطر لتوقف المحركات.

وطالبت السلطات الإندونيسية "بوينغ" بتقديم توضيحات بخصوص سبب تحطم الطائرة التي أنتجت في عام 2018 ودخلت الخدمة قبل شهرين فقط من الحادث المأساوي.

وعلى هذه الخلفية، نفى المدير التنفيذي لـ"البوينغ" دينيس مولينبرغ بشدة أنباء عن عدم كشف الشركة تفاصيل عمل ما يسمى نظام منع التوقف ضمن قواعد استخدام الطائرة، لكن هذا الموقف يتعارض مع تصريحات شركتي Southwest Airlines وAmerican Airlines واتحادات طياريهما.

ويهدف هذا النظام إلى منع الطيار من رفع مقدمة الطائرة بزاوية أكثر من اللازم أثناء إقلاعها، لأن ذلك قد يؤثر على سرعتها ويتسبب في توقف المحركات.

ويقلص هذا النظام بصورة أوتوماتيكية زاوية ارتفاع مقدمة الطائرة في حال تلقيها إشارات بشأن خطر توقف المحركات، وقد يشتغل حتى أثناء التحكم اليدوي من قبل الطيارين.

وبعد كارثة طائرة "ليون أير" الإندونيسية، وجهت "البوينغ" إلى زبائنها مذكرة جديدة تضمنت توصيات بشأن كيفية تصرف طاقم الطائرة في حال تشغيل هذا النظام بطريقة الخطأ، محذرة من خطر هبوط الطائرة بشكل عمودي في حال عدم اتخاذ هذه الإجراءات.

وأكدت مصادر مطلعة على هذه الوثيقة لوسائل إعلام أن "البوينغ" أشارت فيها إلى أن عدم ذكر نظام منع التوقف في قواعد الاستخدام الأصلية جاء بسبب قناعة الشركة بأن "الطيارين لن يقودو الطائرة بطريقة ستؤدي إلى تشغيل النظام" ولأن هذا النظام يعمل بشكل مستقل عن طاقة الطائرة ولا تأثير للطيارين عليه.

المصدر: وكالات