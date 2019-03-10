لا ناجين من كارثة تحطم طائرة الركاب الإثيوبية التي كان على متنها 157 شخصا

أفادت هيئة الإذاعة الإثيوبية الرسمية بعدم وجود ناجين من كارثة طائرة الركاب الإثيوبية التي سقطت صباح اليوم الأحد أثناء رحلتها إلى العاصمة الكينية نيروبي، وكان على متنها 157 شخصا.

ونقلت الهيئة عن مصدر في شركة الطيران الإثيوبية قوله إن ركاب الطائرة كانوا مواطنين من 33 دولة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الخطوط الجوية الإثيوبية أن الطائرة من طراز "بوينغ 737-800 MAX" رقم الرحلة ET- AVJ تحطمت اليوم قرب مدينة دبرزيت وسط البلاد، وكان على متنها 149 وطاقم مؤلف من ثمانية أفراد.

وأقلعت الطائرة في الساعة 08:38 بالتوقيت المحلي من العاصمة أديس أبابا باتجاه نيروبي، وفقد الاتصال بها بعد ست دقائق.

وذكرت الشركة أن عمليات البحث والإنقاذ جارية ولم تتوفر لحد الآن أي معلومات حول الضحايا أو ما إذا كان هناك ناجون من هذه الكارثة.

وأعرب مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، تعازيه إلى العوائل التي فقدت ذويها في الكارثة

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning. — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) ١٠ مارس ٢٠١٩

وحسب موقع Flightradar المختص بمراقبة الملاحة الجوية، فإن الطائرة اختفت من شاشة الرادارات على ارتفاع 2.4 كلم، وبلغت سرعتها في هذا الحين نحو 709 كلم في الساعة.

المصدر: RT + رويترز