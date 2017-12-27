ثورة تقنية.. جهاز يشحن عدة أجهزة في آن واحد عن بعد!

يفضل الكثيرون شحن الأجهزة المحمولة الخاصة بهم لاسلكيا، كونها طريقة أقل متاعب من توصيلها بالشاحن، لكن ما تزال هذه التقنية تتطلب اتصالا مباشرا بين الشاحن والجهاز كي يعمل.

ويبدو أن هذا الشرط على وشك أن يتغير قريبا، بعد أن منحت هيئة الاتصالات الفيدرالية موافقتها على أول شاحن لاسلكي بعيد المدى، يعمل على بعد يصل إلى 3 أقدام، أي حوالي متر تقريبا.

وأعلنت شركة "Energous"، التي تتخذ سان خوسيه مقرا لها، الثلاثاء 26 ديسمبر، أنها تلقت الموافقة الأولية من قبل هيئة الاتصالات الفدرالية لتطوير جهاز الشحن اللاسلكي "WattUp Mid Field".

ويعمل الجهاز عن طريق تحويل أمواج الراديو إلى الطاقة الكهربائية لشحن الأجهزة التي يتوجب أن تكون مجهزة بمستقبل مناسب. وتختلف هذه التقنية عن تقنية "Pi wireless charging system" التي يعتمدها الشحن اللاسلكي الحالي عبر أجهزة "Mophie" و"Belkin" التي تتطلب الاتصال الجسدي مع الجهاز.

ويمكن للشواحن الداعمة لتقنية "WattUp" شحن الأجهزة على مسافة تصل إلى حوالي متر، وهي تدعم أكثر من جهاز في الوقت ذاته، من الهواتف والأجهزة اللوحية وغيرها، شريطة أن يكون الجهاز مزودا بمستقبل خاص.

ومن المنتظر أن يكون الشاحن اللاسلكي الجديد متاحا للجميع تماما مثل تقنية الوايف فاي، مما يعني أن جميع شركات التكنولوجيا بإمكانها اعتمادها في صناعة منتجاتها، فضلا عن أن هذه التقنية ستضمن التوافق بين جميع الأجهزة التي تدعمها، حيث يمكن لشواحن من إنتاج سامسونغ على سبيل المثال، أن تتوافق مع أجهزة من سوني أو آبل.

وفيما لا تمتلك الشركة أي جهاز متاح للبيع حتى الآن، إلا أنها تخطط لعرض تكنولوجيتها الجديدة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2018، والذي سينعقد بين 9 و12 يناير المقبل، في لاس فيغاس.

المصدر: إنغيدجت

فادية سنداسني