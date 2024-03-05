متجر تطبيقات جديد ينافس App Store

أعلنت شركة MacPaw عن إطلاق نسخة تجريبية من متجر Setapp للتطبيقات، الذي سيقدم البرامج لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بأنظمة iOS في أوروبا.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن متجر "Setapp" الجديد ما يزال في مراحله التجريبية، ومن المفترض أن يطلق رسميا في أبريل القادم.

وأشارت MacPaw إلى أن المتجر يعمل حاليا على نظام التشغيل macOS فقط، ويوفر للمستخدمين إمكانية الوصول والاشتراك في أكثر من 230 تطبيقا تابعا لجهات خارجية مقابل 10 دولارات شهريا، وتشمل هذ التطبيقات برامج الموسيقى n-Track Studio، وبرامج تخطيط المشاريع MindNode.

ومن جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة: "المتجر الجديد سيوفر لمستخدمي أنظمة iOS برامج الأعمال وبرامج التصميم وتطبيقات المرافق والخدمات الإنتاجية والعديد من أنواع التطبيقات الأخرى، وستتاح كل هذه التطبيقات مقابل اشتراك شهري.. إننا نرسم مسارا جديدا في صناعة البرمجيات نحو نظام أفضل وأكثر تنوعا بالنسبة للتطبيقات، وسنحرص على الارتقاء بكل تطبيق وكل ميزة وكل تحديث إلى مستوى فلسفتنا المتمثلة في الأداء الهادف".

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وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد تبنى سابقا قانونا جديدا للأسواق الرقمية، وبموجبه ستكون آبل ملزمة بتوفير خدمات التطبيقات عبر أجهزتها من خلال متاجر تطبيقات غير App Store.

المصدر: 3dnews