أنظمة ويندوز تحصل على ميزات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة مايكروسوفت عن تحديث جديد كبير لأنظمة Windows 11، سيحمل للمستخدمين ميزات جديدة مرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot في أنظمة ويندوز سيحصل على قدرات أكبر مع التحديث الجديد، وسيسهل على المستخدمين عمليات التحكم بأجهزة الكمبيوتر.

ومع التحديث الجديد يمكن للمستخدم أن يستعمل الأوامر الصوتية ليطلب من Copilot تشغيل وضع توفير طاقة البطارية في الحاسب مثلا، أو تشغيل وظائف مختلفة مثل قارئ الشاشة أو العدسة المكبرة، كما سيتمكن Copilot أيضا من عرض معلومات شبكات Wi-Fi المتاحة ومساحة التخزين المجانية وحتى إفراغ سلة المهملات عند الطلب.

أما تطبيق "الصور" في أنظمة ويندوز فسيحصل على ميزات جديدة تساعد على إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور بسهولة.

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كما ساهم تحديث Windows 11 الجديد بتبسيط تبادل المعلومات مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، وتحسنت معه ميزات الأمان المتعلقة ببيانات المستخدم.

بدأ طرح التحديث الجديد للمستخدمين تدريجيا اعتبارا من الأول من مارس الجاري، وسيتم إطلاق بعض الميزات الجديدة لـ Copilot نهاية هذا الشهر.

المصدر: tech.onliner