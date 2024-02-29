"تليغرام" يوفر فرصة لمستخدميه لتحقيق الأرباح

أعلن مؤسس "تليغرام" بافل دوروف أن التطبيق سيطلق منصة إعلانية في نحو 100 دولة في شهر مارس، ستمكن أصحاب القنوات على التطبيق من جني الأرباح من الإعلانات التي تنشر على قنواتهم.

وحول الموضوع قال دوروف:"سيتمكن أصحاب القنوات من الحصول على 50% من الأرباح التي يتلقاها تليغرام من خلال نشر الإعلانات عبر قنواتهم. سيتم الدفع وسحب الأموال مقابل تلك الإعلانات عبر خدمة TON للدفع الإلكتروني".

وأضاف:"قنوات تليغرام تحقق ترليون مشاهدة كل شهر، ولكن 10% فقط من هذه المشاهدات حاليا يتم اجتذابها من خلال الإعلانات".

وأشار دوروف إلى أن أصحاب القنوات على "تليغرام" سيكونون قادرين على سحب الأموال التي سيحصلون عليها من خدمات الإعلانات، أو يمكنهم إعادة استثمار أرباحهم لتطوير قنواتهم والترويج لها.

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وتجدر الإشارة إلى أن القائمين على تطبيقات "تليغرام" أطلقوا العام الجاري تحديثات للتطبيقات حملت معها العديد من الميزات الجديدة للمستخدمين، منها ميزة تمكن المستخدم من معرفة الوقت المحدد الذي تمت فيه قراءة رسائله المرسلة في الدردشات الشخصية، وميزة تمكن مستخدمي اشتراكات Premium في حظر الرسائل من أي شخص لا يستخدم هذا النوع من الاشتراكات في التطبيق.

المصدر: فيستي