منصة "إكس" تتيح المكالمات الصوتية والمرئية للحسابات المجانية

أضافت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" ميزات جديدة، حيث مكنت مستخدمي حساباتها من إجراء المكالمات الصوتية والمرئية، والتي كانت توفرها سابقا لمن يدفعون اشتراكات في خدمة "تويتر بلو".

وقامت منصة "إكس" التابعة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، ضمن السعي نحو التواصل الاجتماعي بشكل موسع بطرح خدمة جديدة للمستخدمين وهي إتاحة المكالمات الصوتية والمرئية لكافة المستخدمين غير المشتركين في خدمة الاشتراك المميزة التي كانت سابقا تعرف بخدمة "تويتر بلو".

وكشفت منصة "إكس" أن جميع الحسابات أصبحت الآن قادرة على إجراء واستقبال المكالمات، على الرغم من أنه يجب أن يكون كلا الطرفين على اتصال عبر المراسلة المباشرة مرة واحدة على الأقل، ويجب أن يقوم المستخدم بتحميل تحديث "إكس" الجديد ليجد الميزة موجودة من خلاله.

وكانت "إكس" قد أطلقت الميزة في البداية لمستخدمي ios من آبل العام الماضي، وبعدها بفترة وفي ذات العام وصلت الميزة إلى أجهزة أندرويد.

يذكر أن تفعيل الميزة جاء بعد شهر من إعلان إيلون ماسك أن منصة "إكس" ستجعل مكالمات الصوت والفيديو متاحة للجميع بمجرد أن تكون الشركة واثقة من قوتها.

وفي وقت سابق، أعلن ماسك عن إتاحة مكالمات الفيديو والصوت عبر منصة "إكس"، وذلك بعد أن أتاحت المنصة في وقت سابق هذا الشهر ميزة بث الفيديوهات المباشرة "لايف فيديو".

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وقال ماسك على حسابه في "إكس": "مكالمات الصوت والفيديو قادمة إلى إكس، وستعمل على أنظمة اندرويد وiOS، وأجهزة الحاسب الآلي، دون الحاجة لرقم هاتف".

المصدر: RT