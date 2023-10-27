"إكس" تطرح رسميا مكالمات الصوت والفيديو دون الحاجة إلى رقم هاتف

بدأ تطبيق "إكس" (تويتر سابقا) في طرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين المشاركة في مكالمات الفيديو والصوت بعضهم مع بعض على المنصة.

وتمثل هذه الميزة أحدث توسع للمنصة منذ أن تولى الرئيس التنفيذي "إيلون ماسك، زمام الأمور قبل عام تقريبا من هذا الأسبوع.

Early version of video & audio calling on 𝕏 https://t.co/aFI3VujLMh — Elon Musk (@elonmusk) October 25, 2023

وتم الكشف عن هذه الميزة الجديدة يوم الأربعاء، وما يزال النطاق الدقيق لتوفر مكالمات الصوت والفيديو على "إكس"، وكذلك ما إذا كان بإمكان المستخدمين غير المميزين الوصول إليها، غير واضح.

وأعاد إيلون ماسك عبر حسابه الشخصي نشر تدوينة جاء فيها: "في الوقت الحالي، الميزة متاحة فقط على نظام التشغيل iOS وهي قيد التشغيل افتراضيا. افتراضيا، يمكنك تلقي المكالمات من الحسابات التي تتابعها".

إقرأ المزيد

وذكرت التدوينة أنه لتشغيل مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية على "إكس"، انتقل إلى الإعدادات، ثم الخصوصية والأمان، وبعد ذلك إلى الرسائل المباشرة، واختيار تمكين مكالمات الصوت والفيديو.

ونشر عدد من المستخدمين لقطات شاشة للإشعار الأخير الذي تلقوه عند فتح التطبيق في 26 أكتوبر، والذي نص على أن "مكالمات الصوت والفيديو متاحة هنا".

وفي أغسطس الماضي، أعلن ماسك أن "إكس" تعمل على إمكانيات إتاحة الاتصال الصوتي والمرئي، ما يشير إلى التحرك نحو تحويل المنصة إلى "تطبيق شامل"، وأكد أن ميزات الاتصال هذه ستكون متوافقة مع iOS و"أندرويد" وأنظمة ماك والكمبيوتر الشخصي، وتم تسليط الضوء على عدم اشتراط رقم هاتف في ذلك الوقت.

وعلى الرغم من أن "إكس" لم تصدر إعلانا رسميا بشأن إطلاق هذه الميزات، فقد ألمحت الشركة إلى ذلك من خلال منشورات مبهمة، مثل "هل أنت مستعد لذلك...؟" قبل وقت قصير من ظهورها.

المصدر: ماشابل