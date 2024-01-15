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سامسونغ تعلن عن حاسب أندرويد شديد المتانة

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تعلن عن حاسب أندرويد شديد المتانة
Globallookpress
صورة أرشيفية
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أعلنت سامسونغ عن Galaxy Tab Active5 الذي صمم ليكون حاسبا لوحيا متينا ومجهزا بأفضل المواصفات.

ويأتي الحاسب بهيكل محمي بإطارات معدنية وملحقات مطاطية تقيه من الصدمات، حصل على معيار MIL-STD-810H compliant للمتانة، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP68.

يأتي الجهاز بأبعاد (213.8/126.8/10.1) ملم، وزنه 433غ، وجهّز بشاشة TFT LCD بمقاس 8.0 بوصة، دقة عرضها (1200/1920) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 283 شمعة/م تقريبا، وحميت الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات والخدوش.

يعمل الحاسب بنظام Android 14 مع واجهات One UI 6، ومعالج مطور بتقنية 5 نانومتر، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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وكاميرته الأساسية جاءت بدقة 13 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطار في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 5 ميغابيكسل.

حصل الجهاز على أنظمة GPS، وGLONASS، وBDS، وGALILEO لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وزوّد بمنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 5050 ميلي أمبير.

المصدر: gsmarena

 

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