سامسونغ تعلن عن حاسب أندرويد شديد المتانة
أعلنت سامسونغ عن Galaxy Tab Active5 الذي صمم ليكون حاسبا لوحيا متينا ومجهزا بأفضل المواصفات.
ويأتي الحاسب بهيكل محمي بإطارات معدنية وملحقات مطاطية تقيه من الصدمات، حصل على معيار MIL-STD-810H compliant للمتانة، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP68.
يأتي الجهاز بأبعاد (213.8/126.8/10.1) ملم، وزنه 433غ، وجهّز بشاشة TFT LCD بمقاس 8.0 بوصة، دقة عرضها (1200/1920) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 283 شمعة/م تقريبا، وحميت الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات والخدوش.
يعمل الحاسب بنظام Android 14 مع واجهات One UI 6، ومعالج مطور بتقنية 5 نانومتر، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
وكاميرته الأساسية جاءت بدقة 13 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطار في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 5 ميغابيكسل.
حصل الجهاز على أنظمة GPS، وGLONASS، وBDS، وGALILEO لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وزوّد بمنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 5050 ميلي أمبير.
المصدر: gsmarena