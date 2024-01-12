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Amazfit تعلن عن خاتم ذكي بمواصفات مميزة

العالم الرقمي و Social media

Amazfit تعلن عن خاتم ذكي بمواصفات مميزة
Legion-Media
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كشفت Amazfit خلال معرض CES 2024 عن مجموعة جديدة من الإلكترونيات، كان من بينها خاتم ذكي أتى بمواصفات مميزة.

وأشارت Amazfit إلى أن الخاتم الجديد طوّر ليكون أداة مناسبة للرياضيين والأشخاص المهتمين بمراقبة حالتهم الصحية والبدنية، كما "يمكنه مراقبة البيانات الشاملة المتعلقة بالحالة العقلية والجسدية للمستخدم بدقة، ويمكنه قياس معدلات النوم اليومية".

يمكن لخاتم Amazfit Helio Ring أن يعمل بشكل مستقل ويجمع البيانات التي تتعلق بالحالة الجسدية للمستخدم، أو يمكن دمج بياناته مع بيانات الساعات الذكية التي تطرحها Amazfit، ويمكن التحكم بالخاتم والساعات عبر تطبيق خاص.

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يأتي الخاتم بمقاسين، بوزن 3.8 و4 غرامات، وصنع هيكله الخارجي من التيتانيوم المتين، كما يتمتع بحماية من الماء وفق معيار 10ATM، ولم تكشف Amazfit عن سعة البطارية الداخلية الموجودة فيه، لكن الاختبارات أظهرت أن البطارية تعمل لمدة تصل إلى 5 أيام بالشحنة الواحدة.

المصدر: ixbt

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