أشياء يجب الانتباه لها عند التقاط صور السيلفي

أصدرت وزارة الطوارئ الروسية بيانا نبهت فيه المواطنين في البلاد إلى بعض القواعد التي يجب مراعاتها أثناء التقاط صور السيلفي كي لا يتعرضوا للمشكلات أو الأذى في بعض المواقف.

وجاء في البيان "يقوم العديد من الناس بالتقاط صور السيلفي ونشرها عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة، ولالتقاط صور جذابة وملفتة للنظر يلجأ البعض إلى القيام بأعمال متهورة متناسين شروط السلامة، ندعو الناس للاهتمام بسلامتهم بالدرجة الأولى وعدم تعريض أنفسهم للخطر عند التقاط الصور الجميلة، ونحثهم على اتباع عدة قواعد".

ومن الأمور المهمة التي ركز عليها البيان للناس الذين يرغبون في التقاط صور السيلفي هي توخي الحذر أثناء التقاط الصور في الشارع والتأكد من خلو المكان من السيارات أوالمركبات المتحركة.

كما أوصى البيان عشاق التصوير من التأكد من أن المكان الذي يتصورون فيه خال من الحيوانات المفترسة التي قد تباغتهم فجأة وخال من الأسلاك الكهربائية التي قد تعرض حياتهم إلى الخطر أيضا.

ونصح عشاق التصوير أيضا بالابتعاد عن الأماكن الخطرة والمنحدرات أو الأماكن التي قد تؤدي إلى سقوطهم أو وقوعم في الماء، وأكد أنه وفي حال أرادوا التقاط الصور على الجبال أو المرتفعات يجب أن يحموا أنفسهم من السقوط بمعدات وأدوات مثبتة بشكل جيد وآمن، وبنفس الوقت يجب أن يحافظوا على تركيزهم وتوازنهم.

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وأشار البيان إلى أن بعض عشاق صور السلفي يلجأون إلى التقاط الصور أثناء قيادة المركبات بسرعات عالية متناسين قواعد الأمان وقواعد القيادة، ما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، لذلك يجب الامتناع عن التصوير أثناء القيادة أو ممارسة أي نوع من الرياضات الخطرة.

المصدر: نوفوستي