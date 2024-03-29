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الجراحون الروس ينقذون رجلا ابتلع 26 قطعة نقود معدنية خلال سنوات طفولته!

الصحة

الجراحون الروس ينقذون رجلا ابتلع 26 قطعة نقود معدنية خلال سنوات طفولته!
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تمكن الأطباء في روسيا من إجراء عملية جراحية معقدة، وأنقذوا حياة رجل عثر في معدته على 26 قطعة نقود معدينة.

وتبعا لوسائل الإعلام فإن رجلا من قرية إيفانوفكا بمنطقة خيرسون تم نقله إلى منشأة طبية بعد تعرضه لنزيف حاد في المعدة بسبب قرحة مفتوحة، وتواجد في المنشأة جراحون روس من رستوف، وقرر الأطباء إجراء عملية جراحية طارئة له لإنقاذ حياته، وعندما أوشكوا على الانتهاء من العملية اكتشفوا في معدته أجساما غريبة.

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وقال أحد الأطباء الذين شاركوا في إجراء العملية:"عندما كنا مستعدين لخياطة المعدة، وأثناء فحص قاعها اكتشفنا وجود أجسام غريبة، بعد استخراجها تبين أنها قطع نقدية معدنية عددها 26 قطعة".

الجراحون الروس ينقذون رجلا ابتلع 26 قطعة نقود معدنية خلال سنوات طفولته!
petrozavodsk.bezformata.com
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وأشارت وكالة "نوفوستي" الروسية إلى أن العملية تمت بنجاح وتم إنقاذ حياة المريض، ونقل بعد العملية للعناية المركزة، لتبين لاحقا أنه ابتلع العملات النقدية عندما كان طفلا.

المصدر: فيستي

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