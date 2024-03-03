الأطباء الروس ينقذون حياة شابة مصابة بمرض وراثي نادر

تمكن جراحو القلب في المركز الوطني للبحوث الطبية في نوفوسيبيرسك من إجراء عملية جراحية معقدة لإنقاذ حياة شابة مصابة بمرض نادر في الدورة الدموية ناجم عن طفرة جينية.

وأشار الأطباء في المركز إلى أن الفتاة التي أجريت لها العملية تبلغ من العمر 24 سنة، وتم تشخيصها بمرض نادر ناجم عن طفرة وراثية، يدعى ارتفاع الضغط الرئوي الخثاري المزمن، ونتيجة لهذه الحالة يعاني المريض من نوبات متكررة من الانسداد الرئوي، ومن صعوبات في التنفس، وتتكون لديه خثرات في الشرايين الرئوية، لذا تطلب إجراء عملية جراحية لاستعادة عمل القلب والرئتين للشابة.

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وذكر الأطباء أن مثل هذ المشكلات الصحية تحصل غالبا لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة مضادات الفوسفوليبيد، وهو اضطراب مرضي وراثي يؤدي إلى لزوجة شديدة في الدم وبالتالي تجلّط الدم، وأن المريضة عانت من مثل هذه الأعراض بعد تعرضها لإجهاضات متكررة، ووصفت لها أدوية مميعة للدم، لكن حالتها الصحية ساءت مؤخرا، وبدأت تصاب باحتقان في الصدر وآلام عند التنفس ونوبات اختناق، لذا شخصت إصابتها بارتفاع الضغط الرئوي الخثاري المزمن، واضطّر الجراحون لإجراء عملية جراحية معقدة لإنقاذ حياتها.

المصدر: فيستي