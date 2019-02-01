ملكة جمال لبنان تزور البابا فرنسيس (صورة)

نشرت ملكة جمال لبنان للعام 2018، مايا رعيدي، صورة جديدة عبر إنستغرام جمعتها ببابا الفاتيكان، فرنسيس، وذلك خلال زيارتها الراهنة لأوروبا.

وألحقت رعيدي الصورة الأخيرة بتعليق جاء فيه: "أن أتمكن من زيارة قداسة البابا هي بركة بحد ذاتها، منه نتعلم أن نحب وأن نتقبل الآخر. عبرت لقداسته، من خلال رسالة شخصية سلمتها، عن أملنا بأن يزور لبنان يوما ما، لينشر رسالة المحبة هذه. ونقلت لقداسته أهمية كلامه بالنسبة إلى جيل الشباب في لبنان، وأنا واحدة منه".

‪وتابعت الحسناء اللبنانية تعليقها باستذكار كلام للبابا، جاء فيه: "عبر كثيرة نتعلمها من المرأة، فهي تنظر للأمور من زاوية مختلفة وقد تطرح أسئلة نعجز، نحن الرجال، عن طرحها.. المرأة تعلمنا الكثير".

المصدر: إنستغرام