ملكة جمال لبنان تزور البابا فرنسيس (صورة)

‎أن أتمكن من زيارة قداسة البابا هي بركة بحد ذاتها. منه نتعلم أن نحب وأن نتقبل الآخر. عبّرت لقداسته، من خلال رسالة شخصية سلّمتها، عن أملنا بأن يزور لبنان يوماً ما لينشر رسالة المحبة هذه. ونقلت لقداسته أهمية كلامه بالنسبة الى جيل الشباب في لبنان وأنا واحدة منه. ‪ ‬ ‎عبرٌ كثيرة نتعلمها من المرأة... فهي تنظر للأمور من زاوية مختلفة وقد تطرح اسئلة نعجز، نحن الرجال، عن طرحها. ‎. المرأة تعلمنا الكثير Being able to meet the Pope is a blessing. He reminds us all to love and accept each other. I hope and have asked through a personal letter that I have handed his Holiness, that one day he may visit Lebanon and spread his message of love. Being part of the Lebanese young generation, I expressed the importance of his words to each one of us. Women have much to tell us... Women are capable of seeing things in a different angle. Women can pose questions that we men cannot understand." Pope Francis