هجوم سعودي على نجمة كويتية نشرت صورة لأمير بلادها الراحل

شن مغردون سعوديون هجوما لاذعا على الفنانة الكوميدية الكويتية، هيا الشعيبي، بسبب صورة لأمير الكويت الراحل، نشرتها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات".

ونشرت الشعيبي سلسلة صور بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مع زعماء عرب. وأثارت إحدى تلك الصور غضب السعوديين ودفعتهم إلى تدشين هاشتاغ "هيا الشعيبي تسيء للسعودية" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتظهر الصورة أمير الكويت الراحل مع أمير قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع عبارة "اللهم إنه كان نصيرا للحق عدوا للباطل، اللهم ارحمه برحمتك".

واعتبر مغردون سعوديون الصورة مسيئة لبلادهم، معتبرين أنها تشير إلى أن قطر في موضع حق والسعودية في موضع باطل في الخلاف الخليجي الحالي بين الطرفين.

كما نشرت الشعيبي صورة أخرى لأمير قطر الذي حضر جنازة أمير الكويت الراحل، مع عبارة "ونعم الجار".

يذكر أن الكويت كانت على مسافة واحدة في الأزمة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى، وحاول أميرها الذي توفي منذ أيام حل تلك الأزمة في أكثر من مناسبة.

المصدر: وكالات