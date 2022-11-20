انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر

انطلقت بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، وشهد ملعب البيت بمدينة الخور حفل افتتاح ضخما مزج بين الموروث الثقافي لقطر المضيفة والتطور التكنولوجي.

وفي أول لقاءات البطولة فاز المنتخب الإكوادوري على نظيره القطري صاحب الأرض والجمهور بهدفين دون مقابل، حيث افتتح مهاجم نادي فينربختشة /إينار فالينسيا/ التسجيل في الدقيقة السادسة عشرة من زمن الشوط الأول قبل أن يعود نفس اللاعب ليضاعف النتيجة في الدقيقة السابعة والثلاثين من الشوط الأول، وشهد اللقاء حضور جماهير غفيرة صنعت أجواء مميزة داخل الملعب وخارجه.