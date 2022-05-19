دعما لروسيا.. فنان سوري يؤدي أغنية تبدأ بعبارة شهيرة لبوتين

عرض التلفزيون السوري أغنية "المجد لروسيا" من أداء الفنان ريبال الهادي تزامنا مع احتفالات روسيا بالذكرى 77 للانتصار على النازية ودعما للعملية العسكرية في أوكرانيا

وتبدأ الأغنية بعبارة شهيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء تلفزيوني سابق قال فيه، "إذا كان هناك قرار من أحد ما لتدمير روسيا هذا سيكون كارثة للإنسانية، وأنا بكل الأحوال كمواطن روسي أريد أن أسأل سؤالا، ما حاجتنا إلى عالم كهذا لا توجد روسيا فيه".





وتقول كلمات الأغنية:

"دافع عن وطني قاوم

أصمد أبدا لا تساوم

واهتف عاشت روسيا

وشعارك.. قاوم.. قاوم

ظلم الغرب وقد كذبا

وتجنّى علينا بما كتبا

والظلم الآنَ وقد ذهبا

يخبرهم أسدا لا يهزم

وطني خط أحمر

شعبي أسد تزأر

لا تلعبوا.. في الوقت الضائع

لا تلعبوا أبدا مع قيصر"

وعلى خلفية هذه الأغنية قامت إدارة "فيسبوك" بحذف موقع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من منصتها.

ونقل موقع "سبوتنيك" عن الفنان السوري ريبال الهادي مدير مجموعة (شمس) للأغنية الوطنية أنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها أغنية عن الجيش الروسي، مضيفاً: "عندما جاء الأصدقاء الروس إلى سوريا تضامناً معها وحاربوا الإرهاب دفاعا عنها قمت بإنجاز أول عمل غنائي لي بعنوان: (الجيش الروسي والسوري) الذي حظي باهتمام كبير على وسائل الإعلام ومواقع التواصل السورية".

وأضاف: "العمل الحالي (المجد لروسيا) هو تعبير عن رد الوفاء بالوفاء للأصدقاء الروس الذين دافعوا عن سوريا أرضا وشعبا ودولة، ومن الطبيعي أن نكون أوفياء معهم، فضلا عن وقوفهم اليوم ضد الظلم والاستبداد والاستكبار الأمريكي والغربي".

المصدر: RT+سبوتنيك