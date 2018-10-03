وزير الطاقة الروسي يطمئن أسواق النفط

أشار وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الأربعاء، إلى أن إنتاج النفط في روسيا لم يبلغ ذروته بعد، مؤكدا قدرة بلاده على زيادة الإنتاج، في رسالة طمأن فيها السوق.

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وقال نوفاك على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، المنعقد في موسكو: "نتوقع أن يبلغ إنتاجنا هذا العام 555 مليون طن.. ووفقا لتوقعاتنا يمكننا زيادة الإنتاج".

ويأتي تصريح الوزير الروسي رسالة لطمأنة أسواق النفط، التي تتخوف شحّ المعروض، بسبب انقطاع إمدادات الخام من إيران، ثالث دولة منتجة في منظمة "أوبك"، وذلك مع دخول العقوبات الأمريكية على القطاع النفطي الإيراني في نوفمبر حيز التنفيذ.

وكانت الدول الأعضاء في "أوبك+" قد اتفقت خلال اجتماعها الأخير في الجزائر على ضخ كميات إضافية من النفط لجعل نسبة الامتثال للاتفاق 100%، بعدما كانت نسبة الدول الممتثلة لتقليص الإنتاج خلال أغسطس 108%.

المصدر: وكالات