انطلاق أعمال "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو

انطلق اليوم الأربعاء في موسكو منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" بمشاركة كبرى شركات الطاقة العالمية ووزراء النفط والطاقة من مختلف دول العالم ومنها الخليجية، ليحضره أكثر من 11 ألف زائر.

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ومن المقرر أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أعمال المنتدى حيث سيلقي كلمة خلال جلسته العامة.

ومن المسؤولين العرب المشاركين، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، ووزير الطاقة والصناعة القطري محمد السادة، ووزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خليفة.

وعن الاجتماع المحتمل بين الرئيس الروسي ووزير الطاقة السعودي، قال الكرملين إنه لا خطط لعقد لقاء منفصل، لكن اتصالات قد تجري بينهما على هامش المنتدى.

ويعتبر المنتدى الذي سيستمر حتى السبت، أحد المنصات الرئيسية التي تبحث آفاق قطاع الطاقة الروسي، وفرص التعاون الدولي في ظل الظروف الجيوسياسية الجديدة، حيث سيتبادل المشاركون الآراء والخبرات.

وستتخلل "أسبوع الطاقة الروسي" العديد من الفعاليات، منها "الطاولة المستديرة"، حيث سيحضر فعالياته أكثر من 11 ألف زائر من 43 دولة.

المصدر: وكالات