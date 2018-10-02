انطلاق منتدى الغاز الروسي في سان بطرسبورغ  

انطلق في مدينة سان بطرسبوغ الروسية، اليوم الثلاثاء، منتدى الغاز الروسي، والذي ينعقد في إطار فعالية أسبوع الطاقة الروسي، وسط مشاركة دولية واسعة.

ويعد المنتدى أحد المنصات الرئيسية التي تبحث آفاق قطاع صناعة الغاز في روسيا، حيث يناقش المشاركون المشاكل التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

والحدث الرئيسي للمنتدى سيكون الجلسة العامة، بعنوان "دور ومكانة الغاز في ميزان طاقة الاقتصاد العالمي".

ومن المتوقع أن يجذب المنتدى، الذي ينعقد سنويا منذ 2011، أكثر من 11 ألف زائر من 43 دولة، وسيضم قرابة 90 فعالية منها "الطاولة المستديرة".

المصدر: وكالات