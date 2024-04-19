مصر.. انخفاض كبير في أسعار السلع لأول مرة

أكد الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر أن غالبية السلع سواء الأساسية أو غيرها انخفضت مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تتراوح بين 15% إلى 35%.

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كما أكد أن "هناك وفرة واضحة لكافة السلع (أساسية وغيرها) بعد الإفراجات التي تجاوزت 8 مليارات دولار، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات".

وأضاف الاتحاد، في بيان صحفي صادر اليوم الجمعة، للإعلان عن نتائج مبادرة مجلس الوزراء بالتعاون مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية، أن كبار المنتجين للسلع الأساسية استمروا في إصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء ثم بعد العيد، وتم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسبه متوسطة 25% ووصلا إلى 27% بالسلع الأساسية، وذلك بعد أن أضاف العديد من السلاسل التجارية خفض إضافي للمنافسة، وبدأت آليات السوق تعمل مع الوفرة التي حدثت.

وتابع أن أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) بدأت في الانخفاض تدريجيا مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، ومتوقع استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية خلال الفترة القادمة مع انتهاء تلك الأرصدة.

المصدر: وكالات