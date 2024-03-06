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مصر.. رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس يعلق على قرار تعويم الجنيه

مال وأعمال

مصر.. رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس يعلق على قرار تعويم الجنيه
AFP
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علق رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس، على قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف.

ولدى سؤال أحد النشطاء على منصة "إكس" لرجل الأعمال المصري: "إيه رأي حضرتك في التعويم الجديد؟ أعتقد أنك كنت من مشجعي الخطوة دي من زمان"

أجاب ساويرس: "قرار صائب أخيرا".

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يذكر أن البنك المركزي المصري، قرر صباح اليوم الأربعاء، في اجتماع استثنائي رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.

وبحسب بيان رسمي، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وذكرت اللجنة أنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.

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المصدر: RT

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