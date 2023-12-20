"فايننشال تايمز": حالات إفلاس الشركات في العالم تتجاوز مستوى 2008

كشف تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، استند إلى بيانات رسمية، عن تزايد حالات إفلاس الشركات بأكثر من 10% في معظم الاقتصادات المتقدمة هذا العام 2023.

وجاءت حالات الإفلاس بضغط من ارتفاع تكاليف الاقتراض وانتهاء إجراءات الدعم التي أقرتها الحكومات خلال فترة الجائحة.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن قطاع الشركات في العالم تضرر من موجة حالات إفلاس تحدث بوتيرة مكونة من رقمين، والتي لم يسبق لها مثيل في عقود.

وأفادت بأن حالات إفلاس الشركات الأمريكية ارتفع بنسبة 30% على أساس سنوي خلال العام المنتهي في سبتمبر الماضي، بعد عقد من التراجع.

في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ارتفع عدد حالات التعثر المالي للشركات بنسبة 13% على أساس سنوي في الأشهر التسعة حتى سبتمبر 2023، لتسجل أعلى مستوى لها في ثماني سنوات.

وفيما يلي رسم بياني يظهر حالات الإفلاس في الاقتصادات المتقدمة:

FT

المصدر: "فايننشال تايمز"