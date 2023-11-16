بهدف توفير المال.. رئيس مالاوي يحظر على نفسه ووزرائه السفر الخارجي (فيديو)

حظر رئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا، بأثر فوري، على نفسه وعلى حكومته، جميع الرحلات الدولية في محاولة لتوفير المال.

وفي خطاب متلفز، قال تشاكويرا إن تعليق السفر إلى الخارج سيكون ساريا حتى نهاية السنة المالية الحالية في مارس 2024. لهذا السبب، اعتبارا من الآن، سيتم إلغاء جميع رحلاتي الدولية من الآن وحتى نهاية السنة المالية، بدءا من رحلتي إلى COP28 المقرر عقدها في دبي، في نهاية شهر نوفمبر الحالي".

وأضاف: "وبالتالي، سأقوم بتجميد جميع الرحلات الدولية الممولة من القطاع العام لجميع الموظفين العموميين على جميع المستويات، بما في ذلك العاملون في المؤسسات شبه الحكومية، حتى نهاية السنة المالية في مارس".

وأمر جميع الوزراء الموجودين حاليا خارج البلاد بالعودة. كما أعلن عن فرض قيود على السفر المحلي وخفض مخصصات الوقود للوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين إلى النصف.

كما أمر تشاكويرا بتخفيض ضريبة الدخل للأفراد في ميزانية 2024/25 لحماية العمال من ارتفاع الأسعار.

يذكر أن صندوق النقد الدولي وافق على تسهيل ائتماني مدته أربع سنوات بقيمة 174 مليون دولار، بعد أيام فقط من إعلان البنك المركزي في ملاوي عن تخفيض قيمة الكواشا (العملة المحلية) بنسبة 44٪.

المصدر: apanews