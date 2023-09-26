وزير الطاقة القطري: الغاز أساسي في تحول متوازن وواقعي إلى طاقة منخفضة الكربون

أعرب وزير الطاقة القطر سعد الكعبي، عن اعتقاده بأن "أي تحول متوازن إلى طاقة منخفضة الكربون، يتطلب دمج الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة الحالي والمستقبلي".

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وأكد الوزير القطري، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، أهمية التوازن بين كل من أمن الطاقة، والقدرة على تحمل التكاليف، والاستدامة، في السعي إلى تحقيق تحول واقعي وعادل إلى طاقة منخفضة الكربون.

وقال في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري لأسبوع طوكيو للتحول الأخضر، إن "الغاز الطبيعي سيكون عاملا أساسيا، خاصة أنه يمكن الاعتماد عليه كمصدر طاقة للأحمال الأساسية لعدد من الدول ولسنوات عدة ما بعد عام 2050".

وأضاف أنه "على الرغم من أن التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة أمر لا غنى عنه، إلا أن هذه المصادر ليست الحل الوحيد، لا سيما بسبب طبيعتها المتقطعة، وهنا يبرز دور الغاز الطبيعي في عملية تحول الطاقة، كعنصر جاهز للاستخدام، وأكثر نظافة، وبتكلفة أقل".

وشدد على أن بلاده تدرك خطورة تغير المناخ وتعزز التزامها باتخاذ إجراءات فعلية بدلا من تقديم التعهدات.

يذكر أن أسبوع طوكيو للتحول الأخضر عبارة عن مجموعة من الفعاليات التي تعقد في اليابان وتركز على الطاقة النظيفة بهدف تحقيق التوازن بين أمن الطاقة وتدابير مكافحة تغير المناخ، إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الوقت نفسه.

المصدر: بوابة دار الهلال